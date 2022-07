Fortes chaleurs : comment comprendre les prévisions ?

Une vague de fortes chaleurs frappe la France la semaine du 11 au 17 juillet . Avec des températures supérieures à 30 degrés la journée partout dans les Landes et supérieures à 20 degrés la nuit, un épisode caniculaire se rapproche.

Mais comment Météo France font-ils pour prévoir le temps qu'il fera demain ? Et surtout, à quel point ces données sont-elles fiables ? Nous avons demandé à Bernard Ollagnon, prévisionniste à Météo France de Bordeaux, de nous éclairer sur le sujet.

Programme américain ou européen ... Quésaco ?

Deux types de programmes sont utilisés au sein de Météo France : le programme américain (GFS) et le programme européen (CEP). Le premier programme permet de faire des prévisions sur le long terme, c'est-à-dire sur plus ou moins 15 jours.

Il est très souvent valable, mais le problème c'est qu'il donne des prévisions à 15 jours d'échéance. Donc il faut prendre ces données avec des pincettes.

Le programme le plus utilisé et jugé le plus fiable par Météo France est le programme européen. Celui-ci donne des prévisions à plus court terme, c'est-à-dire sept jours en moyenne.

Pas de canicule en vue, mais de très fortes chaleurs sont tout de même attendues, avec des valeurs avoisinant les 38 degrés aux alentours du 15 juillet.