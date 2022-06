Canicule : au Mans, le bar sans alcool La Flambée rouvre toute la journée pour accueillir les sans-abri

Jusqu'à 31 degrés à l'ombre au Mans ce jeudi 16 juin, plus de 30 ce mercredi 15 juin et le thermomètre va continuer à monter en fin de semaine. La canicule est bien là en Sarthe et les sans abri souffrent particulièrement de ces fortes chaleurs. Pour les aider, la ville du Mans rouvre exceptionnellement toute la journée, de 9 heures à 17 heures, le bar sans alcool La Flambée, rue des Ponts Neufs.

Le bar sans alcool La Flambée, rue des ponts neufs au Mans, avec Anatole Compaoré chargé de gérer le lieu pour accueillir les sans abri pendant la canicule. © Radio France - Manon Derdevet

Thibault vit dans la rue depuis plusieurs années. Ces fortes chaleurs sont de plus en plus difficiles à vivre selon lui. "Même pour avoir de l'eau, ils ferment les robinets pour pas que l'on utilise l'eau", explique-t-il. "On a besoin de se rafraîchir, les chiens ont besoin de se rafraîchir. J'ai perdu un chien l'année dernière à cause de la canicule", déplore le jeune homme.

De l'eau et des ventilateurs

Pour aider les sans-abri et tous ceux qui en ont besoin, c'est Anatole Compaoré, intervenant social, qui s'occupe de tout. "Je suis malheureux quand je les vois partir et que je vois qu'ils n'ont pas d'endroit où aller", dit-il. "Là il fait frais, je mets les bouchées doubles, j'ai prévu de l'eau, il y a des ventilateurs et ils ont un endroit où ils peuvent tranquillement rester à jouer aux cartes, au scrabble, tisser des liens entre eux", explique Anatole Compaoré. S'il s'investit pleinement pour les aider, il est inquiet pour les sans abris qui font face à ces canicules et demande à l'Etat d'investir davantage pour leur trouver un logement et des solutions plus pérennes.

Anatole Compaoré organise de nombreuses activités pour les sans-abri à La Flambée. © Radio France - Manon Derdevet

C'est vital

Un espace très important pour les sans-abri selon Paulo. Il a vécu dans la rue pendant plus de vingt ans et sait à quel point ce lieu est précieux. "Les gars qui sont en galère peuvent se mettre au frais", se réjouit-il. "On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est compliqué à gérer", reconnaît Paulo. "Il faut que des structures comme ça restent ouvertes, c'est vital", selon lui.

Ils sont une trentaine à être venus s'abriter dans le bar ce mercredi 16 juin. La Flambée restera ouvert la journée pendant toute l'alerte canicule.