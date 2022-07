Canicule : baignade interdite au lac de la Ramée près de Toulouse en raison de la qualité de l'eau

Depuis ce jeudi 14 juillet et alors que le département de la Haute-Garonne est toujours en vigilance orange à la canicule, la baignade est interdite au lac de la Ramée, à Tournefeuille, en raison de la présence de cyanobactéries potentiellement toxigènes dans l'eau.

Cela tombe vraiment mal, et c'est peu de le dire. Alors que la Haute-Garonne est en vigilance orange à la canicule et que Météo France annonce 40 degrés ce week-end dans l'agglomération toulousaine, la baignade est interdite depuis le 14 juillet au lac de la Ramée, à Tournefeuille. La présence de cyanobactéries potentiellement toxigènes contraint les autorités à interdire la baignade, la pratique des sports nautiques et la pêche pour une durée indéterminée.

Le gestionnaire de la base de loisirs de la Ramée, Toulouse Métropole, a mandaté l’ARS 31 (Agence régionale de santé) pour effectuer des analyses de la qualité de l’eau. Celles-ci ont donc fait état d’une prolifération de cyanobactéries, des micro-organismes potentiellement toxigènes, qui peuvent impacter la santé des écosystèmes et représenter un risque pour la santé des humains et des animaux.

à lire aussi Des vacanciers rassurés par la baignade surveillée au lac de la Ramée, à l'ouest de Toulouse

L'été dernier déjà, la présence de cyanobactéries avait été détectée au lac de la Ramée. La baignage avait été interdite plusieurs jours dans ce lac très fréquenté par les habitants de l'agglomération.