Canicule : cinq départements placés en vigilance orange

Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie seront placés en vigilance orange canicule dès ce lundi

Après le Rhône , l'Isère et l'Ain , les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie seront à leur tour placés en vigilance orange canicule ce lundi à minuit, indique Météo France dans son bulletin publié ce dimanche à 16h.

Ce dimanche, des maximales de 35°C à 36°C étaient attendues de la moyenne vallée du Rhône au Lyonnais et au Dauphiné. Des averses orageuses pourront faire baisser localement et temporairement les températures en fin d'après-midi sur le département du Rhône, mais l'humidité apportée par les précipitations contribuera à rendre la chaleur plus pénible par la suite, indique Météo France.

Lundi après-midi, peu d'évolution prévue concernant les maximales, excepté sur les Savoies où elles gagneront un ou deux degrés par rapport à dimanche, précise Météo France.