Canicule : les escargots en bavent à Jumeaux

Sous les planches en bois, les gastéropodes se protègent de la chaleur. "Voilà, ce sont les gros gris" explique fièrement Antoine Chenard. Installé à Jumeaux depuis seize ans, il s'inquiète de l'épisode caniculaire. "Chaque année, c'est la même chose, un peu de stress, car c'est un élevage très fragile". En 2018, l'héliciculteur a perdu pratiquement toute sa production. "J'ai pratiquement tout perdu, j'ai ramassé seulement 2% du cheptel".

Coup de chaud pour l'escargot

Depuis quelques jours, la canicule oblige l'exploitant à plus de vigilance. Les quatre parcs sont sous étroite surveillance. "J'ai essayé de modifier la production, en diminuant notamment le nombre d'escargots au mètre carré". Habituellement 600.000, contre 500.000 cette année. "Ça permet de réduire la biomasse, et donc de réduire la mortalité" précise l'exploitant. Des arbres ont aussi été planté autour des parcs pour protéger la production. "On donne aussi moins de compléments alimentaires pour éviter que les escargots sortent la nuit pour manger". Car c'est la température nocturne qui pose problème. Au delà de 25 degrés, les gastéropodes sont en danger.

Les escargots se protègent de la chaleur © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'arrosage n'est pourtant pas la panacée. "On a même réduit la quantité d'eau" indique Antoine Chenard, soit moins de 800 m3 pour l'ensemble de l'exploitation. Ce n'est pas le manque d'eau, mais bien la chaleur, qui est néfaste pour l'élevage. Dans quelques jours, les escargots seront à maturité. Ce sont alors près de 20.000 gastéropodes par jour qu'il faudra ramasser, et décoquiller à la main. Pour livrer, notamment, les restaurants étoilés de la région. Un escargot tout chaud. Mais pas trop espère l'héliciculteur de l'Escargot des Murailles.