Canicule : dans les appartements mal isolés du Neuhof à Strasbourg, la chaleur "est invivable"

La canicule frappe l'Alsace, comme une majorité de départements français , en cette fin du mois d'août. Plus de 34 degrés ont été enregistrés à Strasbourg et Mulhouse lundi 21 août. Une situation qui va devenir de plus en plus fréquente avec le réchauffement climatique . Mais face à ces chaleurs, tous les habitants de la région ne sont pas égaux : elles sont particulièrement difficiles à supporter dans les appartements mal isolés.

"Mon isolation, c'est du Playmobil"

Dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, si une partie des habitants - ceux qui habitent près de végétation surtout - estiment être plutôt bien lotis, une autre partie suffoque dans leur appartements, comme Anne, maire de quatre enfants qui habitant l'allée Reuss. "C'est invivable. J'ai une clim qui tourne à 16 degrés près de l'entrée et j'ouvre la porte pour essayer de rafraîchir les pièces. Mais au fond, c'est horrible pour mon fils. Il se met le ventilo face à lui toute la journée", explique-t-elle. Elle vit donc volets fermés toute la journée, sauf le soir pour faire entrer de l'air un peu plus frais. "Mais ça ne suffit pas. Il faut emmener les petits à la piscine pour les rafraîchir et donner des bains aux chiens."

Pourtant, l'isolation de son logement a été refaite il y a deux ans. "Franchement, je ne vois pas la différence. De toutes façons ça a été fait à la va-vite un peu partout", souffle-t-elle. Idem pour pour Sabrina, qui habite un peu plus loin. "Mon isolation, c'est du Playmobil. Les matériaux ne sont pas bons. Il fait 31 degrés en ce moment, les murs sont chauds. On ne dort vraiment pas bien." Selon beaucoup d'habitants du quartier, les travaux d'isolation ont surtout permis de rendre les appartements plus chauds l'hiver, mais ils le sont aussi l'été.

Sabrina a la chance de pouvoir compter sur une clim. Ce n'est pas le cas d'Anita, qu'on rencontre dans le tram, où l'air est frais. "Ma maison n'est pas vieille, mais il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Je ne peux pas m'offrir une clim, alors on va aux Halles ou à Rivetoile pour chercher du frais."

L'épisode de canicule, qui devait initialement se terminer mercredi soir en Alsace, pourrait se prolonger plus tard dans la semaine. Météo France prévoit à ce stade que les maximales continuent de dépasser les 30 degrés jusqu'à vendredi inclus.