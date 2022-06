Canicule dans les Landes: comment la commune de Saint-Pierre-du-Mont veille sur ses ainés

Le thermomètre n'en finit plus de grimper et le pic de cette vague de chaleur ce sera vendredi 17 juin 2022 avec plus de 40° à l'ombre à certains endroits. Une chaleur exceptionnelle pour un mois de juin et qui est désormais qualifiée de canicule. Il faut donc veiller sur les plus fragiles, les plus jeunes et les plus âgés. Certaines mairies des Landes ont déjà mis en place des systèmes pour accueillir et veiller sur leurs ainés durant cette fin de semaine caniculaire. C'est le cas près de Mont-de-Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont.

La salle du conseil, climatisée, mise à disposition

Dans cette commune de 10.000 habitants, la salle du conseil s'est transformée en oasis pour les plus fragiles. Ils peuvent venir y passer une heure ou plus pour se mettre au frais. Une exposition est en place, des revues sont mises à disposition." C'est une salle climatisée et les personnes âgées peuvent venir. L'objectif, c'est que les gens puissent se reposer, que leur corps, au moins, puisse respirer. Donc on a mis des chaises en place, un peu de lecture et le personnel est à leur disposition" explique Nadine Payneau, adjointe au maire en charge des solidarités.

Appeler les plus fragiles

Mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas bouger de leur domicile. La mairie a donc vérifié avec le CCAS (Centre communal d'action sociale) la liste des personnes se signalant comme fragiles,. Ce jeudi et ce vendredi, élus et personnels de la mairie vont les appeler tour à tour pour s'assurer que tout va bien et pour rappeler les conseils de prudence comme bien s'hydrater ou encore ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Des visites chez certains administrés

Les ainés peuvent aussi récupérer en mairie des brumisateurs, et s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est la municipalité qui vient à eux. Ce mercredi après-midi, par exemple, Nadine Payneau rend visite à deux retraitées, Dany et Jacqueline. La première a bien intégré les bons réflexes : se promener le matin à la fraîche, boire régulièrement, rester chez elle et bien fermer les fenêtres et volets l'après-midi pour garder la fraîcheur. La visite de l'élue est la bienvenue : "vous savez, quand on arrive à des âges certains s'est rassurant", confie Dany.

Depuis plusieurs jours, Jacqueline, elle, supporte difficilement la chaleur, elle se sent plus vite fatiguée. Quand Nadine lui explique que le thermomètre va atteindre 40° à l'ombre, et donc bien plus au soleil, la vieille dame peine à le croire et ouvre de grands yeux. "Il va falloir faire très attention", la met en garde l'élue. "Le matin, j'ai quelqu'un qui vient me réveiller et qui ouvre pour faire rentrer l'air frais", explique de son côté Jacqueline, qui poursuit:"je reste dedans, je ne regarde pas la télé parce que ça donne chaud, même la lumière donne chaud". Mais Jacqueline le reconnaît, elle a du mal à boire, à s'hydrater. Nadine Payneau lui rappelle que c'est important, prend le temps de boire un verre avec elle, et la quitte en lui promettant de l'appeler tous les jours pour s'assurer que tout va bien.

Le pic de la vague de chaleur est attendu ce vendredi 17 juin, il fera 40° à l'ombre à Saint-Pierre-du-Mont mais aussi dans la ville voisine de Mont-de-Marsan ou encore à Dax. "On est quasiment à des valeurs records", indique Thomas Beauquesne, prévisionniste chez Météo France.