Canicule : 15 départements de l'Ouest en vigilance rouge, 51 départements en orange

La vague de chaleur s'intensifie ce dimanche, indique Météo France qui place désormais 15 départements en vigilance rouge canicule et étend la vigilance orange à 51 départements. Les autres départements du territoire sont en vigilance jaune, à l'exception de la Corse du Sud, seul département en vert.

Les 15 départements en vigilance rouge sont les suivants : Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes et Gers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche déjà, le front des températures comprises entre 36°C et 38°C progresse vers le nord du pays, avec un tiers sud au-delà des 40°C. Le pic de la canicule, autrement dit la journée la plus chaude, est attendu lundi avec des maximales partout supérieures à 30°C, 38°C à 40°C de l'Ouest à la vallée du Rhône. L'axe allant de la vallée de la Garonne jusqu'à la Bretagne sera soumis à des températures au-delà de 40°C, avec par exemple 40°C à Brest.

La nuit de lundi à mardi sera particulièrement chaude, avec des températures qui ne descendront pas en dessous des 25/26°C jusque dans le Calvados. Une chaleur associée à beaucoup de vent.

Un vent brûlant venu du Sud

Contrairement aux conditions anticycloniques dont on a l'habitude l'été et qui était à l'oeuvre depuis le début de la semaine dernière, c'est un "système perturbé" qui touche la France à partir de ce dimanche, amenant avec lui des vents brûlants qui font grimper les températures.

Il s'agit d'une "goutte froide en altitude", un système d'air froid piégé dans une masse d'air chaude en rotation. La péninsule ibérique a d'abord été touchée, puis la France et la Grande Bretagne. Le Royaume-Uni a d'ailleurs émis pour la première fois une alerte rouge "chaleur extrême" pour lundi et mardi, et les habitants se préparent à des températures potentiellement jamais atteintes.

Chez nous aussi, des records de température seront probablement battus un peu partout en France entre lundi midi et mardi matin, dans les Landes par exemple et jusque dans le nord de la Bretagne. Le mercure pourra ainsi atteindre les 40/42°C dans les terres, sur la façade ouest.

Quand pourra-t-on respirer à nouveau ?

Mardi, les températures chuteront brutalement par le Sud-Ouest et l'Ouest du pays. On devrait ainsi connaître par endroit des chutes de 10 à 15°C, voire 20°C en seulement quelques heures, à l'image de ce qui s'était passé sur la côte Atlantique au mois de juin. C'est une baisse "radicale" des températures au moment de la "bascule du vent en provenance de l'océan", explique Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.

Pendant ce temps-là, sur le reste du territoire et notamment en basse vallée du Rhône, les vigilances "traîneront" encore pendant une bonne partie de la semaine, avec des températures maximales comprises entre 35°C et 40°C. On attend encore entre 38 et 40°C en Ile-de-France lundi et mardi.

Une séquence orageuse pourrait toucher la France à la suite de cette canicule, avec des averses orageuses sur la Bretagne et la Manche dès mardi, et dans la nuit suivante entre des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne. Météo France s'interroge encore "sur la violence des phénomènes" même si a priori elle n'atteindra pas celle des phénomènes du début d'été. "On va surveiller ce risque", indique Olivier Proust.