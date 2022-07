Canicule : des espaces climatisés mis à la disposition des habitants à Beaucaire

Face à la vague de chaleur qui atteint le Gard, le maire de Beaucaire met en place un certain nombre de mesures à destination des habitants.

Les fortes chaleurs qui touchent le Gard vont durer au moins jusqu'à lundi selon Météo France. A Beaucaire, la mairie prend un certain nombre de mesures pour faciliter le quotidien des habitants. Des recommandations vont être diffusées via un message téléphonique. La crèche municipale et les centres aérés vont ainsi réorganiser leurs activités pour ne pas exposer les enfants aux fortes chaleurs. Les personnes fragiles isolées répertoriées sur le registre canicule seront contactées. Plusieurs espaces climatisés sont mis à la disposition des habitants.

la bibliothèque municipale est ouverte jusqu'à 18h ce vendredi 15 juillet à 18 h et le samedi 16 juillet de 10h à 17h.

le Casino Municipal sera ouvert ce dimanche 17 juillet de 11h à 18h et ce lundi 18 juillet de 11h à 18h (des jeux et livres y seront proposés, ainsi que de l’eau).

La Ville et le CCAS ont activé la cellule canicule. La population peut la joindre au 04.66.59.36.35, même en dehors des horaires d’ouverture des services municipaux