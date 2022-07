Canicule : des records absolus de chaleur battus dans 64 communes lundi

Des records absolus de chaleur ont été battus dans 64 communes lundi, au pic de la canicule, a confirmé ce mardi Météo France. Ces records ont été enregistrés, principalement le long de la façade atlantique.

Les records sont tombés depuis les Landes, où Biscarrosse a connu 42,6°C, jusqu'en Seine-Maritime, où 38,2°C ont été atteints au Cap de la Heve, au nord du Havre. Tous les départements bretons ont connu de nouveaux records, et c'est le département de la Vendée, notamment sur les îles d'Yeu (35,9°C) et de Noirmoutier (39,7°C), qui en a enregistré le plus, avec neuf records absolus.

Plus à l'intérieur des terres, des records ont été établis à Limoges (38,2°C) ou à Lusignan (40,3°C), dans le département voisin de la Vienne. "Clairement la journée a été conforme aux prévisions, c'était malheureusement quelque chose d'attendu", a indiqué à l'AFP Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

Le grand écart avec les anciens records

Mais plus encore que le nombre de records tombés, "ce qui est significatif c'est l'amplitude" des écarts entre les anciens et certains des nouveaux records, alors que les vagues de chaleur se multiplient et s'intensifient sous les effets du réchauffement climatique. "Plus quatre degrés à Brest, c'est colossal," relève ainsi le spécialiste, alors que le mercure s'est envolé à la pointe de la Bretagne, entre l'ancien record de 35,1°C en août 2003 et les 39,3°C atteints lundi.

Autres exemples en Loire-Atlantique, où Herbignac a bondi de près de trois degrés (44,3°C contre 39,4°C le 9 août 2003) et Nantes de plus d'un degré et demi (42 contre 40,3 le 12 juillet 1949).

A La Hague, dans la Manche, il a fait 32,8°C à 3 heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi, un record absolu pour une température nocturne.

14e la plus chaude de l'histoire

Cette journée de lundi a été la 14e la plus chaude de l'histoire, indique aussi Météo France. Il a fait en moyenne 28°C, selon "l'indicateur thermique national", créé en 1947. "Cet indicateur calcule la moyenne de mesures quotidiennes de la température moyenne de l'air de 30 stations d'observation réparties sur tout le territoire métropolitain", précise Météo France. Le record absolu date du 5 août 2003, journée lors de laquelle l'indicateur thermique national avait atteint 29,47°C, soit la journée la plus chaude jamais enregistrée.

Le Royaume-Uni a aussi battu des records de température, ce mardi. Le mercure a dépassé le seuil des 40°C à l'aéroport d'Heathrow, dans l'ouest de Londres, une première dans ce pays. Le record historique de températures - qui datait de juillet 2019 avec 38,7 degrés - avait déjà été battu dans la matinée avec plus de 39°C recensés au sud de Londres.