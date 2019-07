Canicule : des records absolus de chaleur battus en Seine-Maritime et dans l'Eure

On s'y attendait, les records de chaleur de la Seine-Maritime et de l'Eure sont battus ce jeudi 25 juillet selon Météo France. Il faisait déjà 40 degrés à Dieppe aux alentours de midi. Des orages sont d'ailleurs attendus sur la côte normande. A Rouen, il faisait 41 degrés à 13h30.

Les records absolus de chaleur ont été battus en Seine-Maritime et dans l'Eure

Tous les records absolus ont été battus ce jeudi 25 juillet dans toutes les villes de Seine-Maritime et de l'Eure. Des orages sont attendus à Dieppe. Alors que la Seine-Maritime et l'Eure reste en vigilance rouge à la canicule ce jeudi après-midi, on vous fait un point.

La plus haute valeur dans l'Eure

C'est dans l'Eure qu'on trouve la plus haute valeur, à Muids plus exactement. Il a fait jusqu'à 42,1 degrés à 13 heures. Le 1er juillet 2015, il avait fait 40 degrés !

A Evreux, record battu avec 40,7°C contre 38,4 le 11 août 2003. Certains villes ont également battus des records, eux-même battus quelques jours auparavant. A Bernay, il a fait jusqu'à 39,7 degrés. Il y a deux jours, il avait fait 37,5 degrés. C'est le même cas à Boulleville : 40,5°C à 13h30 contre 37,9 degrés le 23 juillet dernier.

Records battus en Seine-Maritime

La Seine-Maritime n'est pas épargnée par la chaleur et les records !

Il faisait 41°C à Rouen à 13h30. Le 11 août 2003, les thermomètres affichaient trois degrés de moins.

Sur la côte aussi le mercure explose ! 40,1 degrés à Dieppe, un peu avant midi. Le 1er juillet 2015, il avait fait 38,3 degrés. Au Havre, Météo France nous précise qu'il a fait jusqu'à 38,5 degrés aujourd'hui contre 37, 3 degrés le 10 août 2003.