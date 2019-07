Canicule : Allemagne, Belgique, Pays-Bas... ces records de chaleur battus en Europe

20 départements français sont passés en vigilance rouge, tandis que 60 sont encore en vigilance orange. Mais si la canicule touche fortement la France, les pays voisins ne sont pas épargnés. Dans une Europe qui suffoque, des records ont été battus en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Londres pourrait également voir l'un de ses records tomber.

Allemagne, 40,5°C à Geilenkirchen

"Nouveau record de température en Allemagne ! A 40,5°C, le record précédent de 40,3°C (Kitzingen, 5 juillet 2015) pour toute l'Allemagne a été battu aujourd'hui à Geilenkirchen !", a twitté le DWD le service météorologique allemand (DWD dans la soirée de mercredi. Ce record a été battu dans l'ouest du pays.

Ce nouveau record pourrait tomber dès ce jeudi avec des températures attendues autour de 41°C.

Les lacs et rivières sont donc très prisés par les Allemands, et les noyades seraient déjà à l'origine de trois morts dans tout le pays depuis mardi soir. Les forêts sont très fragilisées et l'ONG environnementale BUND alerte sur la menace qui plane sur les grandes forêts d'épicéas et de pins qui s’effondreraient à cause du manque d'eau. "C'est une course contre la montre" prévient le directeur de BUND, Hubert Weiger.

Les agriculteurs s'attendent, comme l'an dernier, à des résultats catastrophiques liés à des sols trop secs.

En Belgique, un record de 1833 battu

Le "code rouge" canicule a été déclenché chez nos voisins belges. Une température de 39,9°C a été mesurée ce mercredi à la base militaire de Kleine-Brogel au nord-est du pays. Selon David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM), il s'agit de "la température la plus élevée depuis le début des observations en 1833".

Mais ce jeudi, le record a déjà été battu. La température de 40,2°C a été mesurée sur l'une des station de l'IRM à Liège dans l'est du pays.

Pour eux, le pire reste à venir, puisque les prévisionnistes annoncent une nouvelle hausse des températures d'ici à vendredi.

Aux Pays-Bas, un nouveau record à 39,2°C

Le record des Pays-bas a été battu deux fois dans la même journée. Le mercure a atteint, dans un premier temps, 38,8 °C à Gilze Rijen, dans le sud du pays, avant d'être de nouveau battu à Eindhoven où le thermomètre est grimpé jusqu'à 39,2°C. Le précédant record datait de 1944 avec 38,6°C, selon l'Institut royal météorologique néerlandais.

À Amsterdam et à Harleem, la chaleur était telle que le métal se dilatait sur certains ponts, les rendant difficiles à manœuvrer. Les employés municipaux les aspergeaient d'eau pour tenter de les refroidir. Dans une ferme de l'ouest du pays, plusieurs centaines de cochons sont morts dans la nuit de mardi à mercredi, à cause de la chaleur et d'une panne de ventilation.

Dans un registre plus léger et pour essayer de rafraîchir ses téléspectateurs, la chaîne de télévision locale "RTV Oost" propose une "télé-fraîcheur" qui diffuse des images de paysages enneigés.

Record au Royaume-Uni ?

La météo britannique, Met Office, estime que le Royaume-Uni va, "probablement battre le record de chaleur de juillet, qui est de 36,7°C, et il existe même une possibilité de battre le record absolu de 38,5°C".

Inquiétude en Suisse où il y aura un dégel en haute-montagne et où la température 0°C était mercredi à une altitude inhabituellement élevée de 4.800 mètres, soit plus haut que le point culminant du pays.

Le Luxembourg a activé l'alerte rouge canicule pour tout le pays tandis que l'Italie ne l'a fait que pour cinq villes.

