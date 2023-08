Canicule : des records de température battus cette nuit en Drôme-Ardèche

Une nuit étouffante. C'est ce que de nombreux habitants de Drôme-Ardèche ont encore vécu dans la nuit de mardi à mercredi. La vigilance rouge à la canicule est toujours active sur les deux départements et des records de températures minimales ont été battus au cours de cette dernière nuit. Météo France a relevé 24,9°C sur la commune de Puy-Saint-Martin à 7h49 ce mercredi, c'est un record absolu. Le dernier datait du 5 août 2018 avec 23,6°C dans cette station qui est active depuis 1969. En Ardèche, on a enregistré 24,4°C à Aubenas à 4h34 dans la nuit de mardi à mercredi contre 24 degrés le 12 juillet 1982. Autre record battu, à Montpezat sur la montagne ardéchoise à plus de 600 m d'altitude avec une température minimale de 24 degrés relevé à 6h54 ce mercredi contre 23,8°C le 28 juin 2019.

