Canicule : des records de température battus dans le sud de la France, près de 43°C à Orange ce mardi

Plusieurs records de température absolus ont été battus ce mardi, indique Météo France. Il fera encore très chaud mercredi et jeudi, avant le début de la baisse vendredi et surtout samedi et dimanche.

Dix-neuf départements sont classés en vigilance rouge canicule. © Getty - SOPA Images De nouveaux records de température ont été relevés ce mardi par Météo France dans plusieurs communes du sud de la France, indique l'institut, alors que 19 départements sont classés en vigilance rouge canicule . À Orange (Vaucluse), il a fait 42,7°C ce mardi après-midi, battant ainsi le précédent record de 42,6°C datant du 12 août 2003. À Saint-Barthélémy-de-Vals (Drôme), il a fait 42,5°C, contre 41,3°C le 13 août 2003, à Chomérac (Ardèche), on a relevé 40,6°C contre 40,1 le 12 août 2003. Et à Pujaut (Gard) il a fait 41,6°C contre 41,1 le 28 juin 2019. À quoi faut-il s'attendre mercredi et jeudi ? © Visactu Vendredi, les températures seront en baisse sur tout le territoire, mais de fortes chaleurs se maintiendront entre la vallée du Rhône et l'intérieur varois où le mercure grimpera encore jusqu'à 37 à 39 °C. La baisse devrait se poursuivre samedi et dimanche.