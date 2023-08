Canicule : des records de température historiques battus dans la Loire et en Haute-Loire

Une chaleur historique. Ce jeudi 24 août, les départements de Loire et de Haute-Loire étaient en vigilance rouge pour le phénomène canicule. Plusieurs records de température sont tombés, certains dataient des années 1980.

Vous trouvez la liste des records ci-dessous :

Dans la Loire

• Roanne : 41,4°C. Le dernier record datait de juillet 2022 (39,8°C). La station a été mise en place en 2005.

• Savigneux : 41,2°C. Le dernier record avait été enregistré en juillet 2015 (41°C). La température de ce jeudi est la plus forte jamais constatée depuis la création de la station de mesure en 1959.

• Saint-Chamond : 41,1°C. Le précédent record datait de 2015 et montait à 40°C.

• Nandax : 41,1°C. C'est la température la plus chaude depuis 1954, date de mise en place de la station. Le précédent record était de 41°C en 1983.

En Haute-Loire

• Monistrol-sur-Loire : 37.4°C. L'ancien record datait de 2015 et était un peu plus faible : 37,2°C.

• Mazet-Saint-Voy : 33°C. C'est équivalent au précédent record qui avait été atteint quelques jours avant, pendant ce mois d'août.