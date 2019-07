Canicule : des records historiques de chaleur battus en Moselle

Moselle, France

"Un record absolu" selon Météo France pour la station de Frescaty à Metz. Le thermomètre a affiché ce mercredi 39°7, le précédent record datait de 2003 et de l'épisode meurtrier de canicule avec 39°5. Le mercure est monté jusqu'à 39°6 à Metzervisse, 39°5 à Lesse et à la station de Lorraine Airport à Goin. Météo France a aussi recensé 39°4 à Porcelette et 38°9 à Malancourt-la-Montagne, ce qui est un record historique dans cette commune proche d'Amnéville.

Le record va déjà tomber ce jeudi

En Lorraine, c'est en Meuse qu'il a fait le plus chaud ce mercredi, à Vassincourt : 41°7. Ces records vont sans doute déjà tomber ce jeudi puisque Météo France prévoit 41° à Metz notamment. La température va ensuite baisser vendredi (entre 33 et 37°) et chuter samedi avec des orages. La Moselle est toujours en vigilance orange pour la canicule.

Pollution atmosphérique : la Moselle en alerte rouge

L'une des conséquences de la chaleur c'est la fermeture de l'étang de la Ballastière à Hagondange, l'un des lieux de baignade en Moselle. Les cyanobactéries prolifèrent avec la canicule et ces algues bleues sont mortelles pour les animaux notamment. Autre conséquence : la pollution atmosphérique. Les émissions de CO2 provoquées par le trafic routier ou par l'industrie ne se dispersent pas. La Moselle et l'Alsace sont "en procédure d'alerte". La préfecture de la Moselle annonce que la vitesse doit être abaissée de 20 km/h sur toutes les routes ce jeudi. En revanche contrairement à d'autres sites nucléaires, la centrale de Cattenom ne tourne pas au ralenti. Le site EDF utilise l'eau de la Moselle pour refroidir ses réacteurs. La température de l'eau ne doit pas dépasser 28°, elle a été mesurée à 25° ce mercredi.

Comment supporter la chaleur?

Il est conseillé de ne pas faire de sport, de ne pas boire d'alcool et de boire beaucoup d'eau, au moins deux litres par jour. Vous pouvez aérer les habitations le matin très tôt et ensuite fermer les volets le reste de la journée. Ou encore trouver des lieux frais : les mines de fer de Neufchef (température de 12° en ce moment !), la cathédrale de Metz, le rocher de Dabo, la ligne Maginot. Les amateurs de soldes peuvent aussi se réfugier dans les centres commerciaux qui sont climatisés.