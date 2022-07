Canicule : des relevés de températures exceptionnels en Lorraine ce mardi

Un soleil de plomb, une chaleur étouffante : le thermomètre est monté très haut en Lorraine ce mardi, alors que Météo France avait lancé une vigilance orange à la canicule.

Les températures n'ont certes pas battu des records, mais elles les ont approché, selon les relevés de l'association MétéoLor' : 37,5° à Metz-Frescaty, 39,4° à Pagny-sur-Moselle, 38,6° à Nancy-Essey... Un pic à 40,2° a été observé dans la Meuse, plus de 37° dans la plaine vosgienne et même 29,4° à plus de 1.100 mètre d'altitude dans le massif !

Plus chaud, plus souvent

Des relevés nettement supérieurs aux températures habituelles d'un mois de juillet en Lorraine.

"Cette chaleur est totalement anormale" constate Florian Pasiecznik, prévisionniste bénévole à MétéoLor'/Météo Grand-Est. "Auparavant, on pouvait avoir des pics à 32, 33 voire 35°. Mais on observe depuis plusieurs années une récurrence et une accentuation de cette chaleur. C'est un des signes du réchauffement climatique. C'est inquiétant et malheureusement, peut-être que les chaleur que l'on a depuis quelques jours pourraient être la norme des prochaines années. On pourra même trouver qu'il fait plutôt frais en ce moment."

Si les températures redeviendront plus supportables jusqu'à la fin de la semaine, un nouveau pic de chaleur "est à surveiller pour le début de semaine prochaine, avec 34 voire 37° à l'ombre" ajoute Florian Pasiecznik. Et la sécheresse devrait persister car, hormis quelques orages localisés, aucune pluie significative n'est annoncée pour les prochains jours.