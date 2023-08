Canicule : douze nouveaux départements en vigilance orange à partir de vendredi, dix-neuf concernés au total

Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont déjà en vigilance orange canicule ce jeudi (l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire , la Savoie et la Haute-Savoie), douze nouveaux le seront à partir de ce vendredi à midi : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme , le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne.

ⓘ Publicité

Des températures supérieures à 30 degrés sont prévues sur une large partie du sud du pays et jusqu'à la vallée du Rhône ce jeudi, avec des pointes pouvant atteindre les 35 à 37 degrés. Et à partir de la fin de semaine, de l'air encore plus chaud va remonter par le sud, conduisant à la mise en place d'un dôme de chaleur. L'Hexagone devrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés , a annoncé Météo-France ce jeudi.