Canicule en Bretagne : ce vendredi il va faire plus chaud qu'en Tunisie !

Ça grimpe encore ce vendredi 7 août du côté des températures. La canicule s'installe un peu plus en Bretagne. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont d'ailleurs placés en vigilance jaune. Les prévisionnistes de Météo Bretagne annonce 40°C à Rennes sous abri, 39°C à Redon ou encore 36°C à Vannes. C'est dans l'est de la région qu'il va faire le plus chaud. Les records de chaleur pourraient tomber.

Pour trouver le dernier record historique de chaleur, il faut revenir en 2003. La Bretagne n’est pas épargnée par la grande canicule qui touche toute la France. A Guer, le thermomètre affiche 41°C. Juste derrière on trouve Le-Quiou dans les Côtes-d’Armor et Saint-Avé, près de Vannes avec respectivement 40,4°C et 40,2°.

40,1°C : dernier record à Rennes en 2019

A Rennes, il n'est pas nécessaire de remonter si loin pour trouver le dernier record de chaleur. Il date de l'an dernier. Au mois de juillet lors de la canicule, le thermomètre a affiché 40,1°C. C'est assez inédit mais ce vendredi il fera plus chaud en Bretagne qu’au Sénégal ou au sud de la Tunisie !

Dans la région, ces épisodes de forte chaleur sont plus courts qu’ailleurs en France mais deviennent de plus en plus fréquents. Si vous cherchez la fraîcheur, sachez qu'à l'île de Batz, dans le Finistère, le thermomètre n’a jamais dépassé les 32°C.