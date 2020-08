Canicule en Côte-d'Or : "la chaleur, même pas peur !", le témoignage de Denise Boiteux 86 ans

Denise Boiteux, courageuse et lucide, au sujet des canicules qui frappent de plus en plus régulièrement la France ces dernières années

Alors que la Côte-d'Or n'en finit plus de suer à grosses gouttes, les EHPAD s'organisent pour maintenir leurs pensionnaires au frais. En Côte-d'Or il existe 89 établissements de ce type ainsi que des Unités de Soins Longue Durée qui accueillent plus de 6 200 résidents. Depuis vendredi dernier, le préfet en lien avec l'Agence Régionale de Santé a déclenché le plan canicule le département est par ailleurs placé en vigilance orange par Météo France.

"Un week-end particulièrement dur dans les établissements"

Ce lundi François Sauvadet le président du Conseil Départemental, s'est rendu dans l'un de ces EHPAD dont il a la co-tutelle, à Précy-sous-Thil près de Vitteaux. L'occasion de rendre visite aux résidents et de rendre hommage aux personnels soignants déjà très sollicités depuis l'apparition du covid-19 et qui ont du faire face à "un week-end particulièrement dur dans les établissements" à cause du mercure.

"Les protocoles sont correctement respectés" pour François Sauvadet en visite à l'EHPAD de Précy-sous-Thil ce lundi 10 août 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

Après le covid, la canicule

Denise Boiteux a 86 ans, originaire de Vic-sous-Thil, comme ses compagnons, elle vient de subir le covid (aucun décès à signaler dans son EHPAD) et désormais c'est la canicule qu'elle doit affronter. Avec philosophie et un bel accent bourguignon, roulant les "r", la vieille dame explique que "il n'y a rien qui se ressemble maintenant avec mon temps (sic)". "Il faisait moins chaud, on allait dans les champs, c'était supportable".

"Je me mets au frais, je ne bouge pas"

Aujourd'hui les temps ont changé et le réchauffement climatique poursuit ses dégâts perceptibles d'année en année. "Maintenant, tant qu'il n'est pas 18 ou 19 heures on ne peut pas résister, pas la peine de sortir avant." Comment Denise fait-elle pour supporter ces chaleurs étouffantes ? "Je me met au frais dans cette pièce, je ne bouge pas, je bois beaucoup, je fais comme on me dit, les journées passent vite, mais _le temps d'aujourd'hui ce n'est plus du tout comme quand j'avais 20 ans_" constate t-elle.

Suzanne, installée à une table de la salle à manger, l'une des pièces réfrigérées de l'EHPAD © Radio France - Thomas Nougaillon

Des climatiseurs mobiles dans les chambres

Cet établissement de Précy-sous-Thil accueuille 50 résidents dont 5 personnes en situation de handicap logées dans un bâtiment à proximité. Une trentaine de personnels travaillent ici. Outre les pièces climatisées, comme la grande salle à manger, les chambres peuvent être dotées de climatiseurs mobiles.

"On ne souffre pas tellement, les chambres sont fraîches" dit Rosario, l'une des pensionnaires (la dame souriante au tshirt saumon) © Radio France - Thomas Nougaillon

Bientôt des volets roulants dans les chambres

"Notre EHPAD est relativement bien équipé" dit la directrice Sylvie Ménétrier qui souhaite désormais investir dans des volets roulants qui seraient installés dans les chambres des résidents pour faciliter le travail des personnels soignants. De son côté François Sauvadet en visite dans l'établissement expliquait que "les protocoles sont bien respectés".

La canicule a tué 1 500 Français en 2019

L'an passé la canicule avait fait 1 500 morts en France selon les données d'un site gouvernemental, bien loin des 15 000 morts de l'été 2003.