Canicule en Côte-d'Or : la ville de Dijon ouvre ses registres pour les personnes isolées

Alors que toutes les prévisions météo s'orientent vers un été plus sec et plus chaud que la normale, les préfectures déclenchent comme chaque année le plan canicule à compter de ce 1er juin. A Dijon, la ville ouvre ses registres.