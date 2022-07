Canicule en Dordogne : la préfecture interdit de prélever de l'eau pour irriguer sur plusieurs cours d'eau

La chaleur et la sécheresse de la vague caniculaire qui s'annonce en Dordogne provoque déjà des restrictions. La préfecture annonce de nouvelles mesures pour limiter l'usage de l'eau à compter de ce vendredi 15 juillet. A compter de cette date, il sera interdit de prélever de l'eau pour irriguer sur de nombreux cours d'eau du département, et plus particulièrement sur la Belle, le Céou amont, Tournefeuille, Seignal et Conne pour lesquels le préfet décide une interdiction totale de prélèvement.

La carte des limitations de prélèvement de l'eau pour irrigation

Sur la carte, les cours d'eau en niveau d'alerte sont soumis à une interdiction de prélèvement deux jours par semaine, les cours d'eau en niveau d'alerte renforcée trois jours et demi par semaine. Les cours d'eau en niveau de crise sont soumis à une interdiction totale.

Le détail des mesures de limitation des usages de l’eau est consultable dans les mairies concernées, à la DDT de la Dordogne, sur le site Internet de la préfecture ou le site Propluvia.