Canicule en Dordogne : les cimetières de Périgueux ferment à cause de la chaleur

La mairie de Périgueux prend des mesures à cause de la canicule. Ce lundi 18 juillet, les cimetières sont fermés depuis 13h.

Les cimetières sont fermés à Périgueux depuis 13h à cause de la chaleur. Photo d'illustration

La Dordogne est en vigilance rouge pour canicule car on attend plus de 40 degrés ce lundi 18 juillet dans le département. En conséquence, la mairie de Périgueux a pris un certain nombre de décisions.

Les cimetières de Périgueux, le cimetière de l'Ouest et le cimetière Saint-Georges, sont fermés aux visiteurs à partir de 13h.

Les musées, les animations s'adaptent à la canicule

Les musées restent ouverts sauf si la température à l'intérieur des salles d'exposition "dépassent les 30 degrés".

Les animations d'un été sur les quais sont allégées. Il n'y a pas de pédalos, de canoës et de paddles toute la journée. Il peut y avoir une reprise en fin d'après-midi si les températures le permettent.

Les stages sportifs sont annulés sauf ceux qui se déroulent en piscine ou bien hors-département dans une zone qui n'est pas concernée par la vigilance rouge.

Un suivi pour les personnes dites vulnérables

La mairie informe que le CCAS, le centre communal d'action social, a activé depuis ce dimanche 17 juillet le dispositif de suivi des personnes vulnérables qu'elles soient à domicile ou dans les établissements.