Canicule en Dordogne : les touristes cherchent la fraîcheur dans les abris troglodytiques

Michael et Isabelle admirent la vue, depuis la barrière de la terrasse. Il y a de l'ombre, on sent même une petite brise dans le dos, alors qu'en face, la vallée est en plein cagnard. "C'est agréable. On est passés aux Eyzies et il faisait beaucoup plus chaud qu'ici", sourit Isabelle. Depuis quelques jours, les températures dépassent les 36 degrés à l'ombre, et la Dordogne est même passée en vigilance orange pour la canicule ce dimanche.

Exposition plein nord

La visite guidée vient de se terminer. Tout le monde est à l'ombre, et pour cause : la Roque Saint-Christophe est le seul site troglodytique qui ne sera jamais sous le soleil, grâce à son exposition plein nord.

"Les abris ont protégé les hommes préhistoriques des affres du climat, et c'est encore vrai au 21ème siècle pour les visiteurs", s'amuse Marie-Luce Touron, la gérante du site. "La nuit, la roche se rafraichit et elle restitue cette fraicheur durant la journée. On a souvent un très léger courant d'air qui balaye toutes les parois", dit-elle. Il y a aussi la Vézère qui coule en bas de la falaise, et contribue à créer ce microclimat très agréable en période de canicule.

Grottes, piscine et Roque

Pour la plupart des touristes présents sur le site, cette fraîcheur est d'ailleurs une très bonne surprise. "On avait prévu de faire cette visite et de filer à la piscine du camping. Finalement on est vraiment bien" sourit Michel, un lot-et-garonnais en vacances toute la semaine. Il avait pensé aux classiques grottes de Lascaux ou de Maxange, mais pas à l'ombre de la Roque.

Mathilde, elle, connait bien la région. Elle conseille de se rapprocher des parois pour profiter de l'humidité. "On sait que dès qu'il fait chaud, il faut se mettre à l'abri dans les grottes et les cavités", explique-t-elle. Pour les enfants aussi, c'est parfait, eux qui d'habitude sont assomés par la chaleur. Les chiens peuvent eux aussi profiter de l'ombre et de la fraîcheur de la pierre, puisqu'ils sont autorisés sur le parcours.