Canicule en Dordogne : les vacanciers subissent la chaleur dans les chalets en camping

Il n'y a pas grand monde à l’extérieur dans le camping à la pause-déjeuner. Sauf Jérémy et sa famille, assis à leur terrasse. Ils sont bien obligés de braver la chaleur parce qu'à l’intérieur, c’est encore pire.

Dans les chalets, c'est vraiment un puits de chaleur

Même s'ils étaient au courant des fortes températures en Dordogne, ils ont tout de même été surpris en arrivant la veille. "Il fait très chaud. Dans les chalets, c'est vraiment un puits de chaleur. A notre arrivée je pense qu'on était bien à 33, 35 degrés" raconte Jérémy.

à lire aussi Jusqu'à 41 degrés attendus lundi en Dordogne

Le chalet uniquement pour la nuit

Heureusement, la nuit de samedi à dimanche leur a permit de souffler un peu avec la baisse des températures et de se reposer. En revanche, impossible de s'endormir en pleine journée pour la sieste des enfants. Pourtant, ils dorment sans couvertures et draps, sans être beaucoup habillés. "Je suis restée 20 minutes avec les enfants dans la chambre pour faire la sieste. Ils se sont agité un petit peu et au bout d'une demi-heure, il faisait beaucoup plus chaud" déplore Nathalie.

Sans fenêtres ouvertes, pas de courant d'air

La chalet n'est pas équipé pour supporter de pareils chaleurs, surtout en étantà quatre dans 28 mètres carrés. "Les fenêtres ne s'ouvrent que d'une dizaine de centimètres. Même si on en a une juste en face, on n'arrive pas à faire de courant d'air. En plus, le freezer est petit. On a six pains de glace, c'est tout ce qu'on peut mettre dedans. Ils ne sont même pas gelés" explique la mère de famille. Les parents tentent de préserver un peu de fraîcheur en fermant toutes les portes du chalet et en tirant les rideaux des fenêtres.

Pour éviter la chaleur étouffante du chalet, la petite famille reste dehors et multiplie les sorties en extérieur, tout en prenant ses précautions.