Canicule en Dordogne : Météo France annonce 40 degrés ce weekend à certains endroits du département

"On prévoit entre 38 et 40 degrés dimanche en Dordogne", assure Sandrine Lafont-Linden, prévisionniste à Météo France, sur France Bleu Périgord ce mardi matin. Alors que des températures déjà extrêmes sont prévues en ce milieu de semaine dans les Landes, la Dordogne devrait connaître une vague de chaleur en fin de semaine : "Les températures vont franchement grimper samedi et atteindre 40 degrés dimanche, et rester encore très hautes lundi".

Près de 20 degrés la nuit ce weekend

Il fera à partir de samedi "entre 18 et 20 degrés la nuit" selon elle. 20 degrés, c'est le seuil de température nocturne pour qualifier un épisode de chaleur de caniculaire. Le mercure va grimper de façon différente en Dordogne : "surtout dans les vallées de la Dordogne et de la Vézère où les températures grimpent franchement, mais surtout dans les villes comme Périgueux et Bergerac", prévoit Sandrine Lafont-Linden.

Ce lundi 11 juillet, la température a déjà atteint 34 degrés l'après-midi à Bergerac. La prévisionniste anticipe une accalmie à partir de mardi prochain mais "on repartirait ensuite après une accalmie d'un ou deux jours".