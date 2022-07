Canicule en Dordogne : à Périgueux, elle ferme son magasin l'après-midi, "Il fait trop chaud"

On aperçoit une affiche étonnante sur la vitrine d’un magasin de vêtements. Il est écrit : « Je ferme à 16h aujourd’hui. Il fait trop chaud ! ». Fanny, responsable du magasin Dans mon dressing, se justifie : "Je n'ai pas la clim, et il n'y a personne malheureusement. Les quelques personnes qui rentrent me disent qu'ils repasseront quand il fera moins chaud". Elle-même souffre des fortes chaleurs. "Quand on a le soleil qui tape sur la vitrine, il fait très chaud. C'est dur" rajoute la commerçante de prêt-à-porter.

Moins de clients l'après-midi mais plus le matin

A cause de la chaleur, le chiffre d’affaires baisse. Même si la responsable et d’autres commerçants observent que les clients se déplacent plus le matin que l’après-midi. Justement, il n’y a pas grand monde dans les rues cet après-midi là. Parmi les rares passants, Mathieu et un ami sont sortis pour une urgence. "On l'habille pour son mariage. On va aller acheter des nœuds papillons" explique Mathieu, en montrant du doigt son ami. "Mais on ne va pas rester trop longtemps au centre-ville parce qu'il fait trop chaud. On va vite rentrer à la maison, on a remis la piscine et on va se baigner" raconte-t-il avec le sourire.

C'est insupportable Périgueux, c'est étouffant

Sortie exceptionnelle également pour Anita. Cela faisait 3 semaines qu’elle n’était pas sortie de chez elle. La légère baisse de températures de ce vendredi l’a convaincu à mettre le nez dehors. "Là oui, j'en profite. Je ne sortais plus parce qu'il faisait trop chaud ces derniers temps. C'est insupportable Périgueux, c'est étouffant" rapporte Anita.

La balade sera de courte durée. Anita sait déjà qu’elle va se calfeutrer chez elle jusqu’à lundi…avec des maximales à 38 degrés attendues dans la région.