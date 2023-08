Canicule en Drôme-Ardèche : des records de chaleur ce dimanche, le pire reste à venir

Un dimanche de canicule marquée par de très fortes températures en Drôme-Ardèche et deux records sont tombés. Côté Drôme, c'est à Vinsobres que les températures ont été les plus chaudes du département avec 42,1 C°. Le précédent record date du 28 juin 2019. Ce jour-là le thermomètre avait atteint les 41,8 C° dans la commune près de Nyons. En Ardèche, c'est à Grospierres que l'on retrouve les températures les plus élevées avec 42,2 C° battant ainsi les 41 C° du 20 août 2012. "Une valeur inédite si tard dans l'année" selon Météo France.

Il a fait tout de même très chaud partout dans nos deux départements avec des températures en plaine bien souvent comprises autour des 40 C°. Saint-Laurent-du-Pape : 41,2 C°, Donzère : 40, 9 C°, Aubenas : 40,8 C°, 40,2 C° en Drôme des collines. Enfin, en montagne, les températures ont également été très chaudes, au col de Rousset à 1400 mètres d'altitude, il a fait jusqu'à 29 C°, mais presque 36 C° à la Chapelle-en-Vercors, et 32 C° sur le plateau ardéchois.

Et l'épisode caniculaire va stagner voire s'amplifier dans les prochains jours. Météo France explique que "la période la plus critique semble être pour mardi et mercredi. Les chaleurs intenses et même exceptionnelles ne font que commencer". Les températures doivent baisser en fin de semaine avec probablement de la pluie vendredi prochain.