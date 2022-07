Canicule en Mayenne : comment les crèches de Laval protègent les enfants

C'est une crèche située au rez-de-chaussée d'un immeuble, rive droite à Laval. Une crèche assez ombragée où d'imposants arbre tamisent les rayons du soleil et offrent un peu d'air aux 35 enfants et le personnel éducatif. Les portes ouvrent à 8h30, et les parents défilent avec leurs petits.

Dans l'établissement : tenue légère exigée. "Je l'amène en body et elle le garde toute la journée" explique Alexane, maman d'une petite Livia. Iba arrive à la crèche avec un gros sac sur le dos. "J'ai ramené les indispensables : le chapeau, la crème solaire et les sandales" sourit la mère de famille.

À plusieurs endroits de la crèche, un plateau avec des verres et des pichets d'eau sont disponibles tout le temps. L'endroit le plus prisé est une salle d'eau, tout en bleue, avec des jeux, explique Julie Gagnon, la directrice. "Ça nous arrive même de tirer de l'eau et d'aller chercher quelques glaçons, pour jouer avec les textures solides et liquides. Les enfants adorent transvaser. C'est un vrai bonheur et à la fois, ça les rafraîchit" déclare-t-elle.

Des couvertures de survie

Assurer un maximum de fraîcheur dans les bâtiments est un combat de tous les instants dans les crèches de la Ville de Laval. "Parfois c'est un peu du bricolage. Chaque professionnel fait part aussi d'une grande ingéniosité pour trouver des moyens de fraîcheur. Ça peut aller jusqu'aux couvertures de survie sur des vitres par exemple, qui permettent de réduire vraiment une température" explique Christine Droguet, adjointe à la petite enfance.

L'enjeu est bien d'éviter la moindre insolation pour les plus petits poursuit Julie Gallon. "_Un enfant exposé dix minutes au soleil équivaut à une heure pour un adulte_. Ça va hyper vite. Et un enfant victime d'une insolation peut avoir des gros coup de fatigue pendant quatre ou cinq jours". L'équipe de l'Île aux épices s'interdit d'ailleurs de sortir les enfants dans la cour de la crèche jusqu'à nouvel ordre.