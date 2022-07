Canicule en Mayenne : le préfet Xavier Lefort appelle à la mobilisation

On suffoque un peu partout en France et la Mayenne n'échappe pas à la vague de chaleur arrivant par le Sud-Ouest. Météo France vient de placer le département en vigilance jaune à la canicule. Ce mercredi, les températures seront comprises dans le territoire entre 34° et 37°C. Jeudi et vendredi, les températures maximales pourraient être en baisse avec 28 à 32°C, mais de plus fortes chaleurs encore sont attendues en fin de semaine.

Vigilance orange ce week-end probablement

D'après la préfecture de la Mayenne, il est probable que le département soit placé en vigilance orange canicule. "_Il vous appartient de mettre en œuvre, ou d'inviter vos correspondants habituels à mettre en œuvre, toutes les actions utiles à la protection des populations_, notamment les plus fragiles (personnes âgées, personnes isolées, personnes en situation de handicap, jeunes enfants, etc)" écrit Xavier Lefort dans un communiqué.