Canicule en Occitanie : vers de nouveaux records ce mardi

Des records de températures maximales et minimales devraient être battus demain. La barre des 40 degrés devrait être franchie à peu près partout dans la région. Les préfectures et collectivités appellent les personnes sensibles à rester chez elle une nouvelle fois.

Il a fait aujourd'hui 37 degrés à Toulouse, 38 à Montauban. Mais c'est demain, mardi, qu'on devrait connaître en Occitanie le jour le plus chaud de ce deuxième épisode caniculaire. Il devrait durer jusqu'à vendredi.

41 degrés à Montauban

Des records devraient tomber. C'est très probable selon les spécialistes de Météo-France à Blagnac qui confirment un épisode de moins longue durée, mais de plus grande intensité qu'au mois de juin. Le plus chaud demain, ce sera sans doute Montauban avec 41 degrés : record d'un mois de juillet sans doute battu. Il remonte pour l'instant au 30 juillet 1983 avec 40 degrés. On s'oriente aussi vers un nouvelle valeur référence à Toulouse avec les 40 degrés qui devraient être franchis largement. Il avait fait 40,2 degrés en juillet 1982. On aura ce mardi 40 degrés dans le Tarn, idem dans le Gers, jusqu'à 41 aussi dans les vallées de l'Aveyron. Un tout petit peu plus frais sur les plateaux avec 36 degrés.

Chaud aussi la matin, vers de records de minimales

Météo-France va encore devoir réviser ses annales. Le record d'une minimale en juillet à Toulouse -23,4 en 2010- va très certainement être oublié vers 8 heures ce mardi 23 juillet, peut-être même celui battu le 27 juin dernier, 24,2 degrés. Donc des nouveaux records battus en juillet après les records de juin... août n'a pas commencé... À Météo-France, on confirme d'ores-et-déjà le caractère exceptionnel de cet été 2019. Il y a souvent des épisodes de canicule depuis 2003, presque chaque été, mais une telle répétition est très rare.

Les collectivités mettent en place une vigilance renforcée vers les seniors isolés à cause de la canicule en Haute-Garonne, dans le Tarn par exemple où un numéro d'appel ou la mobilisation des agents en charge des maisons de santé. Plus largement à Toulouse les piscines et les parcs et jardins ouvrent plus tard le soir jusqu'à jeudi pour permettre aux habitants de se rafraîchir.