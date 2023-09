Canicule : encore 14 départements en vigilance orange, qui sera levée lundi selon Météo France

Encore un dimanche de canicule sur une bonne partie de la France, mais l'extrême chaleur devrait prendre fin en début de semaine, assurent les prévisionnistes. Météo France annonce lever ce lundi à 6 heures du matin la vigilance orange qui touche 14 départements d'Île-de-France et du Centre-Val de Loire.

ⓘ Publicité

Cette vigilance canicule dure depuis vendredi midi. "C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale, depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004" assurait Météo France. Dans les départements concernés, les températures atteindront fréquemment ce dimanche 35 à 37°C.

Une dégradation orageuse arrive ce dimanche sur l'ouest du pays. Le ciel sera menaçant de la Bretagne au Pays basque. À partir de lundi, un net rafraîchissement arrive par l'ouest, marquant la fin de cet épisode caniculaire.

De nouveaux records de chaleur battus

Météo France a relevé samedi de nouvelles températures exceptionnelles. Plus d'une dizaine de records mensuels ont ainsi été battus comme à Saint-Brieuc en Bretagne (31,5°C), au Bourget, 35,3° en Ile-de-France, à Rouen, 33,2°C en Normandie ou encore Nantes (35,4°C) en Loire-Atlantique.

A la station de Rennes-Saint-Jacques, ouverte en 1945, c'est un record mensuel remontant à 1961 qui est tombé samedi, avec 35,1 degrés. A Trappes, près de Versailles, il faut être quasi centenaire pour avoir déjà eu aussi chaud en septembre : avec 34,6°C mesuré samedi, la ville a égalé son record mensuel de chaleur datant de 1929.

Les températures les plus élevées en France le 9 septembre 2023. © Visactu

Une vague de chaleur inédite

Ces records, qui s'ajoutent à des dizaines d'autres battus depuis le lundi 4 septembre un peu partout en France métropolitaine, illustrent le caractère inédit de cette vague de chaleur, marquée par des "températures extrêmement élevées pour la saison", prévient Météo-France.

"À Paris, on a mesuré 35,2 °C mercredi, près de 33 °C jeudi et encore plus de 35 °C vendredi", soit "plus de 30 degrés pour le septième jour consécutif" dans la capitale. Le dépassement du seuil de 35°C à Paris, qui n'est survenu en moyenne qu'une année sur trois depuis 1872, est "symptomatique de l'impact du réchauffement climatique additionné à l'effet d'îlot de chaleur urbain que subit la capitale", note l'organisme.

Le 4 septembre est devenu la journée la plus chaude de septembre en France, avec 25,1 °C degrés mesuré par l'indicateur thermique national France (moyenne quotidienne de la température de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire). Le précédent record de 24,7 °C remontait au 4 septembre 1949.