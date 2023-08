Canicule : encore des records de chaleur battus dans le Gard et en Lozère

Dans le Gard, la température plus élevée a été enregistrée à Salindres ce mardi après-midi. Il a fait 43.3 degrés. "Cela fait 40 ans que j'habite ici et je n'avais jamais vu ça. C'est un four à chaleur tournante. On suffoque" affirme Sandrine, l'une des commerçantes. Dans cette commune, le record n'a pas été battu. Il est de 44 degrés et date de 1943. Ailleurs dans le Gard, trois records absolus sont tombés ce mardi avec 41,7 degrés à Cavillargues, 41,6 degrés à Pujaut et 40,6 degrés à Alzon.

32.7 degrés à 1.418 m d'altitude en Lozère

En Lozère, le mercure a atteint ce mardi 36,6 degrés à Altier à 900 mètres d'altitude. Une première depuis que les températures sont relevées dans cette commune. Record absolu également au Bleymard (1.418 mètres d'altitude) avec 32,7 degrés contre 31,6 degrés en 2019.