32 départements des Hauts-de-France à l'Auvergne Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule et orages par Météo France ce vendredi. Les 40°C ou presque seront atteints dans plusieurs régions avant une nuit très chaude.

Canicule et orages : 32 départements en vigilance orange

32 départements en vigilance orange canicule et orages (illustration).

Météo France a placé 32 départements en vigilance orange (niveau 3 sur 4) en raison de la canicule et des risques d'orages ce vendredi, journée la plus chaude de la semaine. 19 départements sont placés en vigilance orange pour risque d'orages, et 13 autres sont maintenus en alerte orange pour canicule.

La vigilance orange pour risque d'orages prendra effet à partir de vendredi 16h et concerne l'Aisne, de l'Aube, du Cher, du Loiret, de la Marne, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de Paris et sa petite couronne (75-92-93-94), de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de la Somme, de l'Yonne, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

13 départements sont toujours placés en vigilance pour canicule. Il s'agit de l'Ain, de l'Ardèche, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Drôme, de l'Isère, du Jura, de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie et et de la Haute-Savoie.

Capture d'écran Météo France

La chaleur sera intense cet après-midi avec 34 à 39 degrés, localement 40 à 41 degrés à l'ombre sur le bassin parisien, la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l'Auvergne et la moyenne vallée du Rhône. Jeudi déjà, les températures ont atteint 36 à 40 degrés, voire 41 degrés par endroits, notamment dans le Sud-Ouest. Météo France prévoit une baisse des températures ce week-end dans le nord-est et l'est.