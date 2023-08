Canicule extrême : locaux rafraîchis et piscine gratuite pour les plus fragiles à Firminy

La piscine de Firminy sera accessible gratuitement pour les Appelous les plus fragiles, pendant l'épisode de canicule extrême

Face à l'épisode de canicule extrême que traverse la Loire ( placée en vigilance rouge ce mercredi ), la ville de Firminy déclenche son plan de crise. Elle annonce notamment l'accueil des personnes âgées et/ou vulnérables dans des locaux rafraîchis, en l'occurrence l'église Saint-Firmin (8h-20h) et le cinéma Majestic (9h-12h)

La mairie ouvre également "un créneau spécifique et gratuit à la piscine pour les Appelous les plus fragiles". La piscine sera accessible sur présentation de justificatif de domicile, de 9 heures à 11 heures et de 18 heures à 20 heures.

Le plan de crise prévoit aussi le renforcement des appels quotidiens et des visites aux personnes inscrites sur le registre « canicule ». L'accueil téléphonique (04 77 56 48 86) est, lui aussi, renforcé.

Toutes les manifestations sportives sont annulées

Enfin, conformément aux recommandations de la préfecture, toutes les manifestations sportives sont annulées jusqu’au samedi 25 août inclus. Les équipements sportifs, à l’exception de la piscine municipale, resteront fermés pendant cette période.