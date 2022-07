Canicule : fin de la vigilance rouge ce mardi à 6 heures dans les Deux-Sèvres

La préfecture des Deux-Sèvres indique ce lundi soir que "les prévisions de Météo France permettent de conclure à la fin de l’alerte canicule extrême (vigilance rouge) et au passage en vigilance orange demain". L’alerte sera donc levée à partir du mardi 19 juillet à 6 heures.

L'arrêté interdisant les manifestations publiques en extérieur et dans les établissements non climatisés ainsi que les feux d’artifice de divertissement et retraites aux flambeaux sera donc levé ce mardi à 6 heures. A Parthenay, le FLIP notamment va pouvoir rouvrir aux horaires habituels. Dès 10 heures pour le village des jeux et le village des enfants et dès 14h pour le reste du festival.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les conseils de prudence sont bien sûr toujours valables. "En cas de malaise ou de troubles du comportement (étourdissements, maux de tête violents, grande fatigue, nausées, crampes musculaires…), ne pas hésiter à appeler un médecin ou le 15 (SAMU) ou le 18 (Sapeurs-Pompiers)", précise la préfecture qui rappelle le numéro vert pour toute information : 0.800.06.66.66.