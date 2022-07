Canicule : "Hydratez-vous avant de faire un malaise", rappelle le chef des urgences de Mont-de-Marsan

Le mercure stagne tout en haut du thermomètre depuis quelques jours dans les Landes. On dépasse les 35 degrés dans les terres et Mont-de-Marsan tutoie les 40 degrés depuis quelques jours, dans l'après-midi. Les urgences reçoivent des dizaines de patients, principalement des personnes âgées, qui font un malaise à cause de la chaleur. Didier Daraillans, le chef des urgences de Mont-de-Marsan, rappelle qu'il faut boire et s'hydrater "avant d'avoir soif. À ce moment-là, c'est trop tard car on est en manque !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai la tête qui tourne et les mouches volantes : c'est un malaise"

Il remarque également que le malaise dû à un coup de chaud est rarement brutal. Généralement, selon Didier Daraillans, vous avez des signes avant-coureurs qui précèdent le malaise : "C'est d'abord la sensation de partir. J'ai la tête qui tourne et les mouches volantes : c'est un malaise. La seule chose que l'on fait, c'est d'hydrater les gens qui viennent aux urgences." La fièvre vient aussi s'ajouter aux symptômes d'une surchauffe, donc il vaut mieux rester à l'ombre, à l'intérieur avec les volets fermés, et au frais entre 12h et 16h.