Canicule : Il n'a jamais fait aussi chaud la nuit, record battu à Périgueux

A Périgueux, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 23,5 degrés cette nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août à Périgueux. "On a battu des records de température avec des nuits particulièrement chaudes", reconnait le prévisionniste de Météo France, Pierre Cadiou.

"Cette nuit, par exemple à Périgueux, explique le prévisionniste sur France Bleu Périgord, la température minimale observée a été la plus chaude depuis que la station a ouvert en 2004. On a eu 23,5 degrés."

"Cette canicule est exceptionnelle parce qu'elle arrive très tardivement dans la saison, poursuit Pierre Cadiou. En cette fin du mois d'août, les jours deviennent nettement plus courts. Normalement le soleil a moins de temps pour chauffer la terre et on attend beaucoup moins d'épisodes de canicule à cette période."

Ce jeudi 24 août, les températures seront encore élevées. Mais à partir de la nuit prochaine, elles commencent à redescendre "20 à 21 degrés".