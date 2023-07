Canicule : il ne reste plus qu'un seul département du Sud-Est en vigilance orange, les Alpes-Maritimes

Il ne reste plus qu'un département en vigilance orange canicule ce vendredi matin annonce Météo France dans son dernier bulletin publié à 6h : il s'agit des Alpes-Maritimes. Le Var, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse sortent du dispositif d'alerte.

Météo France précise dans son bulletin qu'une hausse des températures maximales est attendue ce vendredi entre Mandelieu-la-Napoule, Cannes et Antibes, avec un mercure oscillant entre 34 et 36°C. Sur le reste du littoral, la hausse sera moins marquée avec entre 30 et 32°C, indique l'organisme météo. Dans l'arrière pays, les températures vont baisser "de quelques degrés".

La vigilance orange canicule ne concerne plus que les Alpes-Maritimes ce vendredi matin

Mercure en hausse samedi sur tout le littoral de la Côte d'Azur

La hausse du mercure s'amplifiera sur tout le littoral de la Côte d'Azur samedi. Météo France attend entre 34 et 36°C, localement jusqu'à 37 degrés. Dans l'arrière pays, les températures maximales resteront stables par rapport à vendredi. Les températures minimales resteront comprises entre 23 et 25°C sur le littoral, il fera plus frais ailleurs.