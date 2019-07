INFO FRANCE BLEU - Canicule : jeudi a été la journée la plus chaude de l'histoire en France, à égalité avec 2003

Le jeudi 25 juillet 2019 a été la journée la plus chaude de l'histoire en France selon les données transmises à France Bleu par Météo France ce vendredi. La température moyenne sur l'ensemble de l'Hexagone était de 29,4°C, à égalité avec celle enregistrée le 5 août 2003.

Le 25 juillet 2019 rejoint le 5 août 2003 au rang de journées les plus chaudes de l'histoire.

Jeudi a été une journée historique en termes de chaleur. Selon les services de Météo France, joints par France Bleu, ce 25 juillet 2019 est devenu la journée la plus chaude de l'histoire en France, à égalité avec le 5 août 2003.

La température moyenne sur l'ensemble du territoire, enregistrée dans les 30 stations de référence sur 24h, a été de 29,4°C ce jeudi.

Après-midi moins chaude qu'en 2003 mais nuit étouffante

Ce jeudi, la température moyenne maximale était de 37,4°C sur l'Hexagone d'après les données de Météo France transmises à France Bleu. C'est un peu moins que le 5 août 2003 où elle était de 37,7°C.

Mais la nuit de mercredi à jeudi a été la plus chaude jamais enregistrée : 21,4°C. C'est 0,1 degré de plus qu'en 2003. Le terme de "nuit la plus chaude" fait référence à la moyenne des températures minimales, calculée sur 24 heures : de 20 heures à 20 heures.

Des records battus dans la moitié nord

De nombreux records absolus de chaleurs ont été pulvérisés ce jeudi dans la moitié nord du pays. Il a fait 42,6°C à Paris, 41,3°C à Rouen, 41,2°C à Lille ou encore 41, 1°C au Mans.

Mais le record de ce jeudi a été enregistré à Saint-Maur, dans le Val-de-Marne avec 43,6°C, battant les 42,2 °C du 6 août 2003.

