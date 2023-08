Canicule : jusqu'à 38 degrés dans l'Indre et des nuits "tropicales" dans le Cher

La vigilance orange pour canicule reste maintenue ce mercredi dans l'Indre et dans le Cher. Et pour cause, les températures vont encore atteindre des sommets. Depuis le début de la semaine, le dôme de chaleur écrase de plus en plus nos départements berrichons. L'association Météo-Centre a publié de très nombreux relevés pour la nuit de lundi à mardi et pour la journée de mardi : les chiffres sont édifiants.

Les températures relevées sont souvent 10 à 13 degrés supérieures aux normales de saison dans le Berry. La station Météo France du Blanc a noté une pointe à 38,4 degrés pour la journée de mardi. Dans l'Indre et le Cher, nombreuses sont les communes qui dépassent les 37 degrés : Sancoins, Neuvy-Saint-Sépulchre, Orval, Issoudun, Châteaumeillant... Il a fait 36,1 degrés à Châteauroux, 35,8 à Bourges.

Les spécialistes bénévoles de Météo-Centre évoquent également des nuits tropicales, c'est-à-dire quand la température ne passe pas en-dessous de 20 degrés. C'était le cas à Aigurande, à Bourges ou encore à Saint-Michel-en-Brenne dans la nuit de lundi à mardi.