Canicule : jusqu'à 39.6°C ce mardi dans les Landes

Département Landes, France

Le département des Landes est en vigilance orange pour risque d'incendies depuis ce lundi et en vigilance orange aussi pour canicule. Météo France annonçait une journée très très chaude, la plus chaude de la semaine, annonçant même de possibles records de températures. Il est tombé à Créon d'Armagnac, où il a fait 38.8°C. Le précédent record de chaleur pour un mois de juillet était de 37.6°C en 2009.

Dans le reste du département, il a fait moins chaud que prévu. Les nuages ont empêché le soleil de taper fort sur le département. Il a fait jusqu'à 38.4°C degrés à Mont-de-Marsan, 37.9°C à Sabres. Dans Landes hier, c'est à Bélis, près de Roquefort, qu'il a fait le plus chaud : 39.6°C.

La nuit prochaine s'annonce plus chaude

On risque d'avoir beaucoup de mal à dormir la nuit prochaine, de mercredi à jeudi. Météo France prévoit 24°C à Biscarrosse, 23°C à Mont-de-Marsan et 22°C à Dax. Des records de chaleur pourraient être battus pour une nuit du mois de juillet dans les Landes.

Jean-François Dubroca, médecin à Aire sur l'Adour donne quelques conseils comme de ne "pas couvrir les nourrissons, qui ont beaucoup de mal à réguler leur température. A boire préventivement avant de se coucher, mais éviter les boissons sucrées."

Les rues désertes de Sabres

A Sabres, à 15h, ce mardi, les rues étaient désertes, mis à part quelques conducteurs qui se sont arrêtés chez Olivier. Ce gérant de la boutique de la station essence est bien content de ne pas mettre le nez dehors : "Heureusement qu'on a la climatisation. Sinon, on est obligé de rester à l'intérieur, parce que 38 degrés ce n'est vraiment pas supportable. On a des boissons fraîches, les gens passent un petit moment, profiter de la climatisation se détendre et repartir vers de nouvelles aventures."

Dans cette commune de 1.200 habitants dans le nord des Landes, en plein après-midi, nous avons quand même aussi croisé un ouvrier dont les horaires de travail ont été adaptés. Il est sur un chantier près de la place principale, mais la canicule ne semble pas l'impressionner, même s'il le dit : "Aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est pesant, c'est lourd. J'ai bu beaucoup d'eau, je dois être à 3 litres... La casquette, impératif ! Et puis on fait avec."

Mais des plus jeunes ont décidé de braver la canicule. Emma et Gwendoline ont 11 et 14 ans. Ces mini-rebelles ne sont pas dans la piscine, car elles respectent quelques consignes : "On ne baigne que le soir, parce que nos parents ne veulent pas qu'on y aille l'après-midi, quand il fait trop chaud, ils ne veulent pas qu'on attrape une insolation."

A l'abri, dans la maison, leur maman est une vraie guerrière de la canicule. Pour protéger ses enfants, elle a mis en place une stratégie de survie : "Vers 10h30, 11h, on ferme tout, puis on met la clim. Je vais atention à ce qu'elles n'attrapent pas de coups de soleil, qu'elles aient une casquette."

Les autres habitants sont retranchés chez eux, fenêtres et volets fermés. Des gestes indispensables pour pouvoir profiter tranquillement de leur sieste, la seule chose à faire !