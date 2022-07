Canicule : l'air se dégrade dans le Grand-Est

L'un ne va généralement pas sans l'autre. La canicule provoque un épisode de pollution à l'ozone, selon Atmo Grand-Est, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région.

Orange lundi, rouge mardi

Ce lundi, le seuil d'information et de recommandation est dépassé pour les départements de la Marne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Et la situation va encore se dégrader mardi avec le déclenchement du seuil d'alerte de niveau 1 (sur3). Ce déclenchement pourrait entrainer des mesures spécifiques des différentes préfectures, telles que des abaissements de vitesse maximale autorisée ou des mesures de circulation différenciées.

Cette dégradation de la qualité de l'air provient "de la combinaison d’activités humaines (trafic routier, industries, résidentiel,…) et d’un fort rayonnement solaire, associé à des températures élevées" selon le communiqué d'Atmo Grand-Est.

Conseils de prudence

Comme pour se prémunir des fortes chaleurs, des conseils de prudence sont donnés aux personnes les plus fragiles, telles que les femmes enceintes, les parents de nourrissons, les personnes âgées ou les personnes malades. Il est recommandé de limiter les sorties aux heures les plus chaudes et les efforts physiques.