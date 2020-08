Canicule: l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme en alerte orange

9 départements français (en Normandie et région parisienne) sont en alerte rouge canicule. 53 départements sont eux en alerte orange. C'est le cas pour l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Depuis 16 heures, ils ont activé le niveau 3 "alerte" du plan de gestion canicule départemental. Il est déclenché lorsque les températures annoncées par Météo-France dépassent les seuils d'alerte (au moins 34° dans la journée et 19° la nuit) et ce pendant trois jours consécutifs. Cela devrait être le cas en Auvergne jusqu'à mardi prochain.

L'alerte orange oblige les services de l'Etat à mettre en place un certain nombre de mesures afin de réduire les risques pour les populations. C'est par exemple une augmentation des capacités d'accueil des services d'urgence, l'extension des horaires de la maraude pour les sans domicile fixe, le renforcement de la vigilance dans le secteur de la petite enfance ou dans les centres de loisirs, l'information des entreprises et le rappel de leurs obligations légales en cas de forte chaleur, etc...

Les recommandations

Il est conseillé de reste le plus possible au frais, dans les pièces les plus fraîches, de se désaltérer régulièrement et sans attendre d'avoir soif, d'éviter les activités extérieures, de prendre soin des personnes dépendantes (jeunes, personnes âgées, handicapées, etc...).