Canicule : L'Enfer Vert, qui devait se dérouler samedi 18 juin en forêt de Chabrière, est annulé

En raison de l'alerte orange pour la canicule, Creuse Oxygène annule L'Enfer Vert, la course d'obstacles qui devait se dérouler samedi 18 juin à Peyrabout, en forêt de Chabrières.

La neuvième édition de L'Enfer Vert n'aura pas lieu en 2022. Creuse Oxygène l'annonce sur sa page facebook : la course d'obstacles ludique, prévue le samedi 18 juin en forêt de Chabrières, à Peyrabout, est annulée à cause de l'épisode de chaleur exceptionnel qui touche les deux tiers de la France.

La Creuse est placée en vigilance orange pour la canicule, à compter de vendredi 17 juin, 16 heures. Les températures devraient rester étouffantes jusqu'à dimanche, avec des pointes à 38 degrés en fin d'après-midi. Douze département du sud-ouest de la France sont par ailleurs en alerte rouge.

La préfecture de la Creuse a d'ailleurs pris un arrêté pour interdire les feux d'artifices et les feux de Saint Jean, ainsi qu'un arrêté de restriction de l'usage de l'eau.

Sans les interdire, la préfecture recommande aux organisateurs de manifestations sportives d'adapter les épreuves. Creuse Oxygène a donc fait le choix "douloureux" d'annuler L'Enfer Vert. Malgré des mois de travail et une édition qui s'annonçait riche en rebondissements, "la météo en a décidé autrement", écrit l'équipe. Bien que le parcours soit ombragé et que des ravitaillements soient prévus, les températures annoncées sont trop élevées.

Creuse Oxygène ne reporte pas l'édition à plus tard dans l'année : elle est purement et simplement annulée. Les inscrits seront remboursés. Les chèques reçus ne seront pas encaissés et seront détruits.

Les organisateurs des Foulées des Vieilles Pierre, à Saint-Silvain-Bas-le-Roc, ont pris la même décision : l'évènement prévu samedi 18 juin à 16 heures est également annulé.