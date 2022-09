Canicule : l'été 2022 a été le deuxième plus chaud en Dordogne

L'été 2022 est le deuxième plus chaud jamais enregistré en Dordogne, derrière l'été 2003. Il a fait 30 degrés en moyenne sur les mois de juin, juillet et août dans le département.

L'été 2022 restera historique. C'est le deuxième été le plus chaud jamais enregistré en Dordogne, derrière l'été caniculaire de 2003. Le Périgord ne déroge pas à la règle : comme à l'échelle de la France, les températures ont approché des records. D'après Météo France, il a fait 30 degrés en moyenne sur les mois de juin, juillet et août dans le département. Les périodes de fortes chaleurs ont duré plus longtemps et ont été particulièrement intenses. La sécheresse et les incendies à répétition ont aussi marqué cet été

30 degrés en moyenne sur tout l'été

"Déjà au mois de mai, nous étions au delà des normales de saison, précise Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France. Ca s'est poursuivi en juin avec des vagues de chaleur intenses, et encore en juillet et en août." On approche donc des records, avec notamment des après-midis très chauds. Plusieurs pics à plus de 40 degrés ont été enregistrés. Côté pluie, les premiers relevés notent entre 100 et 150 millimètres seulement, contre 180 millimètres habituellement.

Pour la prévisionniste, c'est encore un signe du dérèglement climatique : "on le ressent chacun physiquement désormais, les phénomènes exceptionnels comme la grêle sont aussi devenus plus fréquents, et de plus en plus violents."