Canicule : l'office de tourisme de Seignosse met de la crème solaire en libre accès à l'entrée des plages

Le soleil tape fort dans les Landes cette semaine, d'où l'importance de bien se protéger en mettant de la crème solaire. Il a fait 38 degrés à Mont-de-Marsan et la canicule devrait s'installer dans le courant de la semaine d'après Météo France. Depuis l'été dernier, l'office de tourisme de Seignosse met en place des flacons d'1L de crème solaire à l'entrée de ses quatre plages. En haut de celle du Penon, il n'y a déjà plus de crème. "Elle est victime de son succès !", sourit la directrice de l'office de tourisme, Joëlle Garat.

"Il faudrait des flacons de 5L vu le monde sur la plage !"

Patrick et Guilaine s'approchent curieux, avec l'espoir de prendre une noisette de crème. "Je comprends bien qu'il n'y en ait plus. Il faudrait des flacons de 5L vu le monde sur la plage !", relève ce retraité. À côté, sa fille Elise rit jaune car elle aurait bien appliqué un peu de cette crème sur ses enfants : "J'ai terminé mon tube donc je pensais profiter de celui-là. C'est quand même une bonne initiative quand il y en a !"

On voit chaque année des écrevisses, ça nous fait rire mais c'est dommage pour eux - Joëlle Garat

Théo, 12 ans, a tendance à partir un peu vite à la plage et donc à oublier de mettre de la crème solaire. "J'oublie toujours d'en mettre donc c'est vraiment pas mal d'avoir ce distributeur." Joëlle Garat reprend, un peu désolée : "On voit chaque année des écrevisses, ça nous fait rire mais c'est dommage pour eux. Il faut extrêmement prudent quand on n'a pas de parasol, surtout avec cette chaleur." Outre les douloureuses brûlures, c'est aussi la peau qui en subit les conséquences avec un vieillissement accéléré.