Canicule : la chaleur assomme une partie de la France, des parcs ouverts plus longtemps dans plusieurs villes

La vague de chaleur s'étend ce dimanche sur une large moitié sud de la France. En tout, 50 départements seront concernés dès ce lundi par la vigilance orange canicule . Ils subissent des températures anormalement élevées, et notamment le matin. Dès 5h, Météo-France relevait un exceptionnel 27 degrés à Nice, 24 degrés à Lyon et Perpignan, ou encore 23 degrés à Marseille ou Toulouse, et le mercure devait atteindre au cours de ce dimanche entre 35 à 38°C "sur une large partie sud et est du pays". Pour soulager leurs habitants, des villes prolongent l'ouverture de leurs parcs jusque tard le soir.

ⓘ Publicité

Une pointe à 39,9 degrés en Ardèche

Selon Météo-France, une des températures les plus hautes de samedi a été relevée à Grospierres en Ardèche avec 39,9 degrés. Il a fait jusqu'à 39 degrés aux Mayons dans le Var et 38,8 degrés à Vérizieu dans l'Ain.

Des pointes encore plus élevées que samedi sont attendues ce dimanche dans le midi toulousain avec 38 à 39 degrés et jusqu'à 40 à 41 degrés vers la basse vallée du Rhône entre Carpentras (Vaucluse) ou encore Nîmes (Gard). À Montélimar (Drôme), la température sera neuf degrés plus élevée que la moyenne. Les normales de saison (mesurées sur trente ans de 1991 à 2020) vont être largement dépassées dans la cinquantaine de départements concernés, a expliqué à l'AFP un prévisionniste de Météo-France.

Cet épisode de chaleur est le plus intense de tout l'été 2023 et "l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", souligne l'organe de prévisions. Selon La Chaîne Météo, six vagues de chaleur tardives ont concerné le pays après le 15 août depuis 1947. La plus sévère remonte à 2012.

Les villes tentent de soulager les populations

Dans les grandes agglomérations où la chaleur est plus difficile à supporter, les mairies ont mis en place des mesures spécifiques. Des villes ont notamment ouvert les parcs et piscines plus longtemps pour permettre à leurs habitants d'être au frais, dans le cadre de leur plan canicule.

Paris

Plusieurs parcs et squares restent ouverts jusqu'à minuit, comme le parc Monceau, Georges Brassens ou Clichy Batignolles. Des salles rafraîchies sont ouvertes et en libre accès dans les mairies d'arrondissement. Des brumisateurs ont été installés dans certains espaces verts et sur la voie publique.

Bordeaux

Les parcs et les jardins restent ouverts jusqu'à 23h, contre 21h normalement, rapporte France Bleu Gironde . Les horaires sont aussi rallongés dans les piscines, jusqu'à 20h.

Toulouse

Les horaires d'ouverture des piscines sont rallongés, jusqu'à 22h. Les lieux culturels et les musées restent aussi ouverts jusqu'à 20h. Les parcs et jardins ne fermeront pas avant 22h ou 23h selon les cas.

Marseille

La municipalité a décidé de rendre les piscines de la ville gratuites jusqu'au 23 août. Les parcs et jardins restent ouverts jusqu'à 21h.

Lyon

Les horaires des parcs sont élargis, jusqu'à 23h30 pour la Tête d'Or et même minuit pour les Parcs Blandan et Gerland. Il est possible d'accéder aux espaces climatisés des mairies du 3e, du 6e, 7e et 9e pendant leurs horaires d'ouverture.

Clermont-Ferrand

Les parcs de la ville restent ouverts jusqu'à 1h du matin, en alternance. Certains sont équipés de brumisateurs et transats.

La plateforme nationale Canicule info service, régulièrement réactivée lors des épisodes de fortes chaleurs ces dernières années, est également joignable depuis ce vendredi au 0800 06 66 66, entre 9 heures et 19 heures.

À lire aussi Canicule : le numéro vert Canicule info service activé par le gouvernement