Canicule : la Creuse en vigilance orange jusqu'à vendredi

Département Creuse, France

La Creuse n'échappera pas à la nouvelle vague de chaleur qui frappe à nouveau la France. Météo France a placé 59 départements en vigilance orange à la canicule dont le nôtre. Le mercure va grimper durant trois jours, et flirter avec les 40°C à l'ombre.

A quoi faut-il s'attendre ?

La chaleur sera au rendez-vous dès mardi ! Les prévisionnistes de Météo France annoncent des températures minimales autour de 13° du côté d'Aubusson, Chambon-sur-Voueize ou encore Auzances, mais de l'ordre de 20° à La Souterraine, Dun-le-Palestel ou à Bénévent-l'Abbaye. Et dans la journée, les maximales devraient atteindre 36 à 39°C, voire même 40°C à Chambon-sur-Voueize.

Des nuits très chaudes

La nuit de mardi à mercredi sera particulièrement difficile, avec des températures élevées, 15° pour les minimales à Aubusson et jusqu'à 25° à Guéret. Et la chaleur nous accompagnera tout au long de cette journée de mercredi, avec là encore des températures au dessus des normales saisonnières, de 35 à 38°C sur l'ensemble du département. Mais c'est la journée de jeudi qui sera la plus redoutable avec un mercure autour de 40°C à Auzances, Aubusson, Boussac ou encore Genouillat, et un pic à 41° à Chambon-sur-Voueize.