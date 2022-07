Canicule : la Dordogne passe en vigilance rouge

Les températures vont encore monter d'un cran. Météo France place la Dordogne en vigilance rouge à la canicule à partir de ce lundi 18 juillet à 13h. On attend des pics à plus de 40 degrés dans le département. En tout, 15 départements de la façade Atlantique, de la Bretagne aux Landes, sont placés en vigilance rouge canicule. 51 département sont également en vigilance orange. La journée de lundi risque d'être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France.

La préfecture appelle à la plus grande prudence :

Restez au frais

Buvez de l’eau

Evitez l’alcool

Mangez en quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous le corps

Donnez et prenez des nouvelles de vos proches

Préférez des activités sans effort

En cas de malaise, vous pouvez appeler le 15.